4 آلاف أمريكي يطالبون بالإفراج عن 74 طالبا فلسطينيا

طالب 4 آلاف أمريكي ناشط متضامن مع الحق الفلسطيني عبر عريضة أطلقوها يوم الأحد الرئيس الأمريكي وأعضاء الكونغرس بممارسة نفوذهم لحماية الطلبة الفلسطينيين

كما طالبو بضرورة الإفراج عن 74 طالبا جامعيا فلسطينيا اعتقلهم الجيش الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين على خلفية تعبيرهم عن مواقف سياسية رافضة للاحتلال.

وأشارت العريضة إلى حالة الطالبة الأسيرة سراح ليان ناصر (21 عاما) الطالبة في السنة الرابعة وهي على أبواب التخرج من جامعة بيرزيت.

وورد في العريضة: "إنه خلال اعتقال ليان تم تقييدها وتكميم عينيها واستجوابها في سجن عوفر العسكري دون وجود محامي أو مستشار قانوني ولم تتمكن أسرتها من زيارتها".

وأضيف في العريضة أن ليان تنتظر الآن المحاكمة في سجن الدامون العسكري مع سبع طالبات أخريات بين 74 طالبا من جامعة بيرزيت تم اعتقالهم ولا يزال العديد منهم في السجون الإسرائيلية بسبب تعبيرهم غير العنيف عن معارضتهم لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.

وأشير في العريضة إلى قيام تل أبيب في أكتوبر 2020 بتصنيف الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت كمنظمات غير قانونية ضمن محاولات قمع النشاط الطلابي وإسكات المطالب الفلسطينية بالحرية.

واعتبرت العريضة أن حرية التعبير وتكوين الجمعيات السلمية جزء من حقوق الإنسان الأساسية والعالمية. شش