4 اعراض لـ اوميكرون تعرف عليها واحذرها

يثير الانتشار السريع لمتحور كورونا اوميكرون ذعرا على مستوى العالم على الرغم من تاكيدات بانخفاض درجه خطورته، لكن الجهل حول التعامل معه وفترة التعايش البسيطة سببت هذا الارق على المستوى الشعبي والاكاديمي العلمي.

اعراض مختلفة

يعد أوميكرون من المتغيرات المتحولة للسلالة الأصلية لـ كوفيد-19، والتي نشأت في الصين في عام 2019، وتختلف أعراض كلا المتحورين دلتا واوميكرون عن بعضها البعض، إذ يكشف الخبراء أن التعب وآلام المفاصل والبرد والصداع هي أربع علامات شائعة لأوميكرون تختلف عن تلك الموجودة في دلتا. أما فقدان حاسة الشم والذوق التي كانت من الأعراض الشائعة لدلتا، نادراً ما شوهدت في الحالات المصابة بأوميكرون وقد لا يؤدي أوميكرون إلى ضيق التنفس لأنه يتكاثر في الحلق بدلاً من الجهاز التنفسي.

يعتقد الخبراء أن متغير أوميكرون يمكن أن يهرب من المناعة التي توفرها العدوى الطبيعية واللقاحات.

طفح جلدي من علامات الاصابة بـ اوميكرون

مع ارتفاع حالات أوميكرون بسرعة كبيرة، يمكن أن تساعد القدرة على اكتشاف الأعراض والعزل في الانتشار والالانتقال، ويبدو أن هناك القليل من العلامات الرئيسية للمتغير الجديد، ومع ذلك، تشير علامة معينة على الجلد أيضًا إلى سلالة الفيروس التاجي. وكشف أطباء وعلماء أن الطفح الجلدي هو أحد الأعراض السائدة لـ كورونا والتي ربما لم يسمع بها الكثيرون.

وأفاد تطبيق "زوي كوفيد" بأنه بناءً على تكرار ظهور الطفح الجلدي يجب اعتباره علامة رئيسية رابعة لعدوى فيروس كورونا، فيبدو أن العلامات الجلدية الأكثر شيوعًا لـ كوفيد هي الطفح الجلدي وما يسمى بـ كوفيد أصابع اليدين والقدمين.

4 اعراض لـ اوميكرون

تصف أصابع اليدين والقدمين، التي يشار إليها أيضًا باسم تورم الأصابع، نتوءات حمراء وأرجوانية على أصابع اليدين والقدمين، والتي يمكن أن تشعر بالألم، عادة ما تكون هذه النتوءات غير مسببة للحكة وهي أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الأصغر سنًا المصابين بفيروس كورونا.

على عكس أصابع اليدين والقدمين كوفيد، يمكن أن تكون هذه العلامة المعينة حكة، فغالبًا ما تبدأ بحكة شديدة في راحة اليد أو أخمص القدمين، ويمكن أن يظهر طفح مثل هذا مبكرًا أثناء الإصابة، وقد يستمر أيضًا لفترة طويلة بعد ذلك.

ووفقًا لتقارير تطبيق "زوي" قد تستمر هذه العلامة الجلدية المحددة لأيام أو أسابيع، وحذر من أن هذه الأعراض الجلدية تحدث غالبًا عندما لا توجد أعراض أخرى مرتبطة بـ كوفيد-19، مشيرًا إلى أن 21 بالمائة من مستخدمي التطبيق في المملكة المتحدة أبلغوا عن أن الطفح الجلدي هو العرض الوحيد المستمر.

My Administration has the back of every governor fighting COVID-19 in their state. Last week, I rolled out a federal plan to tackle Omicron by adding vaccination and booster capacity, hospital equipment, staff, and more.



We’re going to get through this by working together. — President Biden (@POTUS) December 28, 2021

كما عانى 17 في المائة من الطفح الجلدي ليكون "الأعراض الأولى" التي يمكن أن تساعد في اكتشاف الفيروس في وقت مبكر، وتشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بأوميكرون والتي تختلف عن الأعراض الأصلية ما يلي:

-حكة الحلق

-سيلان الأنف

-العطس

-آلام عضلية خفيفة

-التعب الشديد

-تعرق ليلي.

في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، من الأفضل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للبقاء في صحة جيدة ولياقة بدنية، يعد ارتداء القناع والحفاظ على النظافة والحصول على اللقاح أفضل طريقة لحماية نفسك من الإصابة بالعدوى.