4 سوريين خطفو معلمة لبنانية وحبسوها في صندوق سيارة

إستجوب قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج 4 سوريين على خلفية اختطاف معلمة لبنانية وحبسها في صندوق سيارة قبل القاء القبض عليهم اثناء محاولتهم الفرار الى بلادهم

وقالت مصادر اعلامية لبنانية ان القاضي استجوب كلا من أحمد.ح - أماني.ح - محمد.ح - أحمد. خ واصدر مذكرة توقيف في حقهم، على اثر خطفهم لـ المعلمة فريال جورج نعيمة بالتعاون مع شخص خامس لا يزال هاربا.

واقدم المتهمون على خطف المعلمة فريال نعمة من مرآب السيارات التابع لمنزلها في محلة برمانا أثناء توجهها الى مركز عملها في إحدى المدارس ، وبعد ان تبلغت شعبة المعلومات بتغيب الفتاة اللبنانية بعدم عودتها الى منزلها او وصولها الى عملها تحركت القوى الامنية ونفذت عملية نوعية أدت الى توقيف المتورطين الأربعة على الحدود اللبنانية – السورية قبيل فرارهم باتجاه الداخل السوري

وخلال العملية والبحث تم العثور على سيارة المخطوفة في محلة الأوزاعي وقد حبسها الخاطفون داخل صندوق السيارة حيث تمكنت من الخروج منه بعد قيامها بفتح القفل من الداخل.

وتقول فريال جورج نعمة انها تعرّضت لضرب مبرح من قبل ناطور المبنى المدعو أحمد حمامي وهو سوري الجنسية، الذي اختطفها وضربها ورماها في منطقة الاوزاعي، بعدما ضبطته بالجرم المشهود يسرق المازوت (السولار) من خزانات السكان ، وقالت وسائل اعلام لبنانية ان الحارس استشاط غضبا بعد ان قانت فريال بفضحة الامر الذي ادى الى طرده من عمله