4 قتلى جراء انفجار في باكستان

قتل 4 أشخاص، بينهم ثلاثة ضباط من الشرطة الباكستانية ومسلح إرهابي، اليوم الأربعاء، جراء انفجار استهدف نقطة تفتيش في جنوب وزيرستان المحاذية لأفغانستان.

وذكر موقع "جيو نيوز" الباكستاني أن هناك انفجارًا وقع في منطقة جنوب وزيرستان المحاذية لأفغانستان، استهدف نقطة تفتيش للشرطة، وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة ضباط شرطة.

وقبل بضعة أيام، تعرض موقع عسكري في منطقة زارغون بإقليم بلوشستان الباكستاني لهجوم من قبل مسلحين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأحد المهاجمين.

ونقلت صحيفة "دوان" الباكستانية بيانًا صادرًا عن الخدمة الإعلامية للجيش، يشير إلى أن الهجوم تم من قبل جماعة إرهابية استهدفت منشأة جديدة تم إنشاؤها للمساعدة في التحقق من محاولات الابتزاز المستهدفة لمناجم الفحم في المنطقة.