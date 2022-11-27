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4 قتلى حصيلة إطلاق نار بمدرستين بالبرازيل

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 04:14
4 قتلى حصيلة إطلاق نار بمدرستين بالبرازيل

بلغت حصيلة إطلاق النار وقع في مدرستين بولاية إسبيريتو سانتو في جنوب شرق البرازيل الجمعة، لـ 4 قتلى وذلك عقب وفاة إحدى المعلمات فيما وصل عدد الإصابات إلى 11 شخصًا بينهم 3 معلمين.

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والجمعة أقدم فتى يبلغ من العمر 16 عاما ويحمل شعاراً نازياً على مهاجمة مدرستَين في ولاية إسبيريتو سانتو، وقلّما تشهد البرازيل عمليات إطلاق النار في المدارس حيث اقتحم الفتى المهاجم بوجه مغطّى، وصليب معقوف على ملابسه، مدرسة  " بريمو بيتي " التي كان قد تركها في حزيران/يونيو.

واجتاز المهاجم البوّابة الخلفيّة للمدرسة، وقام بالدخول إلى غرفة الأساتذة حيث فتح النار على كثير من المدرّسين.

 

كلمات دالة:البوّابةالبوابةالبرازيلمدرسينإطلاق النارإطلاق ناربريمو بيتي

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