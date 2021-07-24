4 قتلى من الحرس الثوري باشتباك مع مسلحين جنوب شرقي إيران

قالت وسائل اعلام ايرانية السبت، ان اربعة من عناصر الحرس الثوري لقوا مصرعهم في اشتباك مع مسلحين "أشرارا" جنوب شرقي البلاد.

وقالت وكالة "إرنا" الرسمية إن الاشتباك وقع الجمعة، في منطقة جونيك خاش في سيستان وبلوشستان على بعد 1250 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طهران

وكانت المنطقة مسرحا لمواجهات بين الحين والآخر بين مسلحي البلوش والقوات الإيرانية.

وتشتبك قوات الأمن الإيرانية أيضا هناك مع مهربي مخدرات في المنطقة التي تقع على طريق رئيسي لتهريب الأفيون والهيروين الأفغاني.

وفي أبريل الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن أفراد الحرس الثوري قتلوا ثلاثة مسلحين وفككوا خليتهم في المنطقة.