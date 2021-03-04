40 وفاة بكورونا في الأردن و24 بالعراق وحظر ليلي لمدة شهر بالكويت

أعلن الأردن الخميس، وفاة 40 شخصا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، فيما رصد العراق 24 وفاة بالفيروس، وأعلنت الكويت فرض حظر تجول جزئي يومي لمدة شهر في كافة أرجاء البلاد، ضمن تدابير مواجهة الجائحة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 40 وفاة و5733 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 867 مريضا منه.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 413 ألفا و350؛ منها 4 آلاف و833 وفاة، و356 ألفا و648 حالة تعاف.

العراق يوقع اتفاقا للحصول على اللقاح الروسي

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 وفاة و5 آلاف و43 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 3 آلاف و396 مريضا منه.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 713 ألفا و994؛ منها 13 ألفا و507 وفيات، و650 ألفا و15 حالة شفاء.

وقالت وزارة النفط العراقية الخميس إن العراق وقع اتفاقا مع روسيا يستورد بموجبه مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك في) للوقاية من فيروس كورونا.

ويتوقع العراق، الذي يخوض معركة شاقة للحد من انتشار فيروس كورونا، تسلم شحنة من اللقاح في غضون أسبوعين حسبما ورد في بيان نقلا عن وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي وقع الاتفاق.

وتلقى العراق يوم الثلاثاء أول 50 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم في شكل تبرع من الصين. وبدأت التطعيمات في اليوم نفسه بدءا بالعاملين في قطاع الصحة وكبار السن وأفراد قوات الأمن.

وستوفر مجموعة سينوفارم حوالي مليوني جرعة من اللقاح على مراحل. كما أبرم العراق اتفاقات للحصول على لقاحات من أسترا‭ ‬زينيكا وفايزر.

وسجل العراق ارتفاعا حادا في إصابات كوفيد-19 الشهر الماضي، وسجل أيضا حالات إصابة بإحدى السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

ومنذ ما يقرب من أسبوعين منعت الحكومة معظم حركة السفر بين المحافظات وفرضت حظر تجول على مستوى البلاد اعتبارا من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا في أيام العمل الأسبوعية، ولمدة 24 ساعة يوميا من الجمعة إلى الأحد بعد ارتفاع حاد في الإصابات.

الكويت تفرض حظرا ليليا لمدة شهر

وفي سياق متصل، أعلنت الكويت الخميس، فرض حظر تجول جزئي يومي لمدة شهر في كافة أرجاء البلاد، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وجاء قرار الحظر خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الاستثنائي، وفق صحيفة "القبس" المحلية (خاصة).

وبحسب القرار فإنه "يتم فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد اعتبارا من الأحد المقبل 7 مارس/ آذار".

وينص القرار على أن الحظر الجزئي في الكويت سيكون لمدة 12 ساعة يوميا، يبدأ من الـ5 مساء وحتى الـ5 صباحا لمدة شهر كامل.

وسجلت الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الثلاثة الماضية قفزة قياسية، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلالها 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة، حسب ذات المصدر.

وكان مجلس الوزراء قد رفض في 22 فبراير/شباط الماضي، مقترحات اللجنة الصحية بفرض حظر جزئي للتجول في البلاد، واستعاض عنه بجملة قرارات جديدة مشدّدة، تستهدف وقف تفشّي وباء «كورونا» في البلاد.

وحتى الخميس، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الكويت 196 ألفا و497، منها 1105 وفيات، و183 ألفا و321 حالة تعاف.

السودان يبدأ التطعيم الأسبوع المقبل

الى ذلك، يبدأ السودان الأسبوع المقبل تطعيم العاملين بالقطاع الصحي ضد فيروس كورونا المستجد، ثم من تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر ويعانون من أمراض مزمنة.

وسيكون التطعيم مجانا بعد أن أصبح السودان أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستفيد من جرعات برنامج "كوفاكس" لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة الفيروس.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الصحة قوله إن السودان تلقى 828 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" أمس الأربعاء بمطار الخرطوم.

ويقول السودان إنه يتوقع تلقي باقي إجمالي 3.4 مليون جرعة من برنامج "كوفاكس" الذي تشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية في الربع الثاني من هذا العام.

وأوضح مسؤولو وزارة الصحة أن الخرطوم تنوي تطعيم 20 في المئة من سكان البلاد، الذين يقدر عددهم بنحو 44 مليون نسمة، من خلال برنامج "كوفاكس" بحلول سبتمبر.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طويلة جعلته غير قادر على استيراد بعض الأدوية الأساسية، كما يعاني نظام الرعاية الصحية فيه عقودا من الإهمال والعقوبات في عهد الرئيس السابق عمر البشير قبل الإطاحة به عام 2019.

