42 وفاة بكورونا في السعودية و9 في عُمان و4 بالكويت

سجلت السعودية الأحد، 42 وفاة بفيروس كورونا، وعمان 9 وفيات، والكويت 4 وفيات، وقطر وليبيا وفاة واحدة لكل منهما، فيما رصدت تونس 1263 إصابة جديدة، بحسب إحصاءات رسمية.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إنها سجلت 42 وفاة، و ألفان و779 إصابة، و 1742 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 232 ألفاً و259، بينها ألفان و223 وفاة، و167 ألفا و138 حالة تعافٍ.

وقالت وزارة الصحة العمانية، إنها سجلت 9 وفيات، 1318 إصابة جديدة بكورونا، و843 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 56 ألفا و15 حالة، بينها 257 وفاة، و36 ألفا و98 حالة تعافٍ.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، 4 وفيات، و836 إصابة جديدة، و649 حالة شفاء.

وبحسب بيان الوزارة، وصل إجمالي الإصابات إلى 54 ألفاً و894 إصابة، بينهم 390 وفاة، و44 ألفا و610 حالة تعافٍ.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل وفاة واحدة، و 470 إصابة بكورونا، و809 حالة تعافٍ.

وأضافت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 103 ألفاً و598، بينها 147 وفاة، و99 ألفاً و743 حالة شفاء.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي) تسجيل وفاة واحدة، و44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة شفاء.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 1433حالة من بينها 39 وفاة، و341 حالة شفاء.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في تونس، تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي المصابين في البلاد وصل إلى 1263، بينها 50 وفاة، و1076 حالة تعافٍ.

