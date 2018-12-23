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ارتفاع حصيلة ضحايا أمواج مد عاتية في إندونيسيا إلى 62 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا أمواج مد عاتية في إندونيسيا إلى 62 قتيلا
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