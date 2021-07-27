430 قتيلا جراء العنف المسلّح بأمريكا في أسبوع

في حصيلة صادمة، لقي في الولايات الأمريكية المتحدة 430 شخصا على الأقل حتفه خلال الأسبوع الماضي، أي ضحية واحدة على الأقل، بين قتيل أو جريح، سقط كل 7 دقائق.

وأدت عمليات إطلاق النار أيضا، في الفترة بين السبت 17 تموز/ يوليو والجمعة 23 من الشهر ذاته، إلى إصابة 1007 أشخاص، بحسب تقرير لشبكة "ABC" الإخبارية ومؤسسة "أرشيف عنف السلاح"

وفي عام 2020 تم تسجيل مقتل أكثر من 43 ألف شخص في الولايات؛ جراء العنف المسلح الأسلحة النارية ، في أكبر حصيلة خلال عقدين على الأقل.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية هذا الرقم القياسي في 2021، حيث تم بالفعل تسجيل أكثر من 24000 حالة وفاة بسبب السلاح منذ بداية العام.

ومن بين ضحايا هذا العام، قتل أكثر من 800 شخص تحت سن 18، وفقا لأرشيف عنف السلاح، وتشير البيانات إلى أن 174 منهم تقل أعمارهم عن 12 عاما.

وأفاد المصدر ذاته بأن 18 عملية إطلاق نار جماعي وقعت في 12 مدينة بعموم الولايات المتحدة هذا الأسبوع وحده، وأسفر عن مقتل 19 وإصابة 74.

وشملت الحوادث المسجلة الأسبوع الماضي العاصمة واشنطن و47 ولاية أمريكية من أصل 50.