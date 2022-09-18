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45 قتيلا من حركة الشباب خلال عمليات للجيش الصومالي

منشور 18 أيلول / سبتمبر 2022 - 07:57
45 قتيلا من حركة الشباب خلال عمليات للجيش الصومالي

أسفرت عمليات للجيش الصومالي في إقليم هيران في ولاية هيرشبيلى وسط البلاد، عن مقتل 45 من عناصر حركة الشباب الاسلامية المتشددة، بحسب ما اعلنه رئيس الأركان الصومالي، أدوى يوسف راغي الاحد.

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وقال راغي إن "وحدات من الجيش الصومالي نفذت عمليات أمنية شملت عدة بلدات من ضمنها بلدة يسومن، بإقليم هيران (بولاية هيرشبيلى) وسط الصومال".

وأضاف في تصريح لإذاعة صوت الجي، أن العمليات الأمنية أسفرت عن مقتل 45 من عناصر الشباب، فيما لم يذكر رئيس الأركان أي خسائر في صفوف الجيش خلال العمليات.

وأشار راغي، إلى أن العلميات الأمنية التي تجريها القوات الحكومية في إقليم هيران لازالت متواصلة "لدحر الإرهاب من تلك المناطق".

وتشهد بعض الولايات الفيدرالية في البلاد عمليات أمنية تشنها القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة ضد مقاتلي "الشباب" ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف الأخير حسب مصادر أمنية.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

كلمات دالة:الصومالحركة الشباب الاسلامية

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