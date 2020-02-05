490 متوفيا بفيروس كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 حالة حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 65 حالة عن اليوم السابق.

وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس. وفي مدينة ووهان عاصمة الإقليم بلغ عدد حالات الوفاة 49 حالة.

واتُّخذت تدابير وقائيّة جديدة الثلاثاء في الصين على مسافة غير بعيدة من شنغهاي، العاصمة الاقتصاديّة للبلاد، في مؤشّر إلى قلق السلطات حيال انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي أدّى إلى وفاة أولى في هونغ كونغ.

في أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة

وللحدّ من الأخطار، أعلنت هونغ كونغ، الإثنين، إغلاق كلّ نقاط العبور البرّية باستثناء جسرين، مع الصين القارّية.

وتسبّب الوباء بوفاة شخص آخر خارج الصين، هو صينيّ وصل إلى الفيليبين من ووهان.

من جهتها، اعتبرت منظّمة الصحّة العالميّة الثلاثاء أنّ فيروس كورونا المستجدّ لا يشكّل “وباءً عالميًّا”، رغم أنّ تدابير مشدّدة لا تزال تتّخذ على الصعيد الدولي.

فقد منعت اليابان أكثر من 2500 سائح يستقلّون سفينة سياحيّة ونحو ألف من أفراد طاقمها من الرسو في موانئها، بعدما تبيّن وجود 10 إصابات بالفيروس على متن السفينة.

وتحدّثت سنغافورة وماليزيا وتايلاند الثلاثاء عن إصابة أشخاص بالفيروس لم يُقيموا أصلاً في الصين، فيما سجّلت إصابة في بروكسل بين ركّاب طائرة تمّ إجلاؤهم قبل يومين من ووهان.

واصلت الصين اتّخاذ إجراءات مشدّدة، في محاولة لاحتواء تفشّي الفيروس.

فبعد فرض حجر صحّي على قسم كبير من مقاطعة هوبي، اتُخذت إجراءات جديدة للحد من التنقّل في ثلاث مدن في مقاطعة زيجيانغ الشرقية على بعد مئات الكيلومترات من ووهان.

وفي مقدّم هذه المدن، هانغزو التي تبعد حوالى 150 كلم من شنغهاي، إضافة إلى تايزو ووينزو.

وبلغ عدد المصابين في مقاطعة زيجيانغ 829 شخصًا، وهو ثاني أكبر عدد بعد هوبي.

وللمرّة الأولى، أقرّت الحكومة الصينيّة بداية الأسبوع بالتقصير في التعامل مع الأزمة الصحية.

وطلبت اللجنة الدائمة في المكتب السياسي للحزب الشيوعي، تحسين سبل الردّ على الحالات الطارئة، في ضوء “ثغرات وصعوبات في طريقة التعامل مع الوباء”.

كذلك، أقرّت الحكومة الصينيّة بحاجتها “الملحّة” الى اقنعة واقية ونظارات حماية.

واقيل نائب رئيس الصليب الأحمر الصيني في هوبي (شرق) لسوء إدارته الهبات من أموال ومعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما ذكرت السلطات الثلاثاء.

وتتعرض المنظمة منذ أيام لانتقادات رواد الانترنت والإعلام. وتساءل كثيرون عن سبب نقص الأقنعة لدى الأطباء المحليين رغم الهبات من كل أرجاء العالم.

واستقبلت ووهان دفعات اولى من المرضى في مستشفى جديد شيّد في عشرة أيّام ويضمّ ألف سرير. ويتوقّع أن يبدأ مستشفى آخر مماثل العمل في الأيّام المقبلة.

وقرّرت ماكاو من جهتها إغلاق جميع صالات الكازينو التي تشكل رئة اقتصادية في هذه المنطقة الصينية ذات الحكم الذاتي، على أن يسري هذا الإجراء أسبوعين.

وبات الاقتصاد الصيني مهدّدًا بعدما اضطرت شركات عدّة الى وقف أنشطتها على وقع تباطؤ الحركة السياحية وتأثر انتاج الشركات العالمية.

ودعت مدن عدة، بينها شنغهاي، الشركات الى مواصلة اغلاق ابوابها لاسبوع اضافي فيما ارجأت مدارس وجامعات استئناف الدراسة.

والمفارقة ان بورصات الصين القارية سجلت ارتفاعا الثلاثاء بعد تراجع كبير الاثنين. وعزا محللون ذلك الى ارتياح محدود حيال التدابير التي اتخذها المصرف المركزي الصيني.

من جانبها، تناقش منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحليفتها روسيا الشهر المقبل إمكان خفض الانتاج النفطي خلال اجتماع مرتقب في فيينا على خلفية فيروس كورونا، بحسب ما قالت وزارة النفط العراقية الثلاثاء.

وتعقد أوبك وروسيا “اجتماعاً تقنياً مختلطاً” الثلاثاء والأربعاء في فيينا لبحث تراجع الأسعار.

إلى ذلك، أكدت السلطات اليابانية أن هناك 10 ركاب مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد أن فرضت السلطات حجرا صحيا على آلاف الأشخاص في سفينة سياحية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤولين بوزارة الصحة أن الأشخاص المصابين نقلوا إلى مستشفى.

وفرضت اليابان حجرا صحيا على إجمالي 3700 راكب وأفراد طاقم السفينة في ميناء يوكوهاما جنوبي طوكيو، بعد أن تبين أن أحد ركاب السفينة “دياموند برنسيس” أصيب بالفيروس بعد نزوله منها. (وكالات)