5 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في الأردن

سجل الأردن الخميس، 5 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون، ليرتفع الإجمالي إلى 7 حالات.

والحالات الجديدة هي قادمين من الخارج، بحسب مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية عادل البلبيسي، والذي لم يحدد أي بلد.

وأوضح البلبيسي أن "جميع المصابين تم عزلهم مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمان، والوزارة تعمل على متابعة واستقصاء المخالطين، لحين ظهور الفحوصات المخبرية لهم".

وسبق أن أعلن الأردن تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد، واحدة محلية، والثانية لقادم من الخارج.

ووصفت منظمة الصحة العالمية متحور أوميكرون بـ"المثير للقلق"، وفضلا عن منطقة الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى دول أخرى بينها هولندا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وإسرائيل وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وروسيا وباكستان واليابان، وغيرها.

وحتى الأربعاء، سجل الأردن مليونا و24 ألفا و32 إصابة بكورونا، بينها 12 ألفا و78 وفاة، و946 ألفا و912 حالة تعاف.