5 امهات فلسطينيات يحتفلن بـ عيد الام في سجون اسرائيل

تحتفل 5 سيدات فلسطينيات في يوم عيد الام خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي من بين 29 أسيرة يشكلن إجمالي المعتقلات لدى الاحتلال.

وقال نادي الاسير الفلسطيني انه وفي الوقت الذي يحتفل العالم والدول العربية بعيد الام الذي يصادف يوم 21 مارس- اذار من كل عام فأن "إدارة سجون الاحتلال، تحرم أطفال، وأبناء الأسيرات الأمّهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضانهم، عدا عن حرمان البعض منهن من الزيارة، أو عرقلتها في كثير من الأحيان".

واكد نادي الاسير في بيانه ان "الأسيرات يعانين كافة أنواع التنكيل والتّعذيب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، بدءًا من عمليات الاعتقال من المنازل فجراً وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السّجون وإبعادهّن عن أبنائهنّ وبناتهّن لمدّة طويلة".

وتعيش 5 امهات فلسطينيات في ظروف صعبة وماساوية خلف القضبان في الزنازين الاسرائيلية وهن :

إسراء الجعابيص

فدوى حمادة

أماني الحشيم

عطاف جرادات

ياسمين شعبان

وتقضي مجموعة من الأمّهات أحكاما بالسجن لسنوات، منهن، الأسيرة جعابيص المحكومة بالسجن 11 عاما، وحمادة والحشيم اللتان تقضيان حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4780، من بينهم 160 طفلًا و29 أسيرة، و914 معتقلًا إداريًّا.