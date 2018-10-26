استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، برصاص جنود الاحتلال على طول الخط الفاصل بمسيرات العودة المنطلقة اليوم الجمعة بقطاع غزة تحت شعار "غزة صامدة ولا تركع".

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان وصل "عربي21"، نسخة عنه، استشهاد الشاب نصار أبو تيم "22عاما"، شرق خانيونس، ومحمد خالد محمود عبد النبي "27 عاما"، شرق مدينة جباليا شمال القطاع،والشاب أحمد سعيد أبو لبدة "22 عاما" شرق خانيونس، وعايش غسان شعت "23 عاما" شرق خانيونس، بالاضافة للشهيد جبر إبراهيم أبو هميسة "25 عاما"، إثر انفجار عرضي في مخيم البريج.

وأضاف الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، أن المستشفيات في غزة استقبلت 170 إصابة، معظمها بالرصاص الحي من المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وتأتي مسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها الحادية والثلاثين على التوالي، في ظل حراك سياسي يشهده قطاع غزة ويقوده الوفد الأمني المصري، للتوصل لتثبيت التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.



وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، على فعاليات الجمعة شعار "جمعة غزة صامدة ولا تركع"، تأكيدا لتطلعات الشعب الفلسطيني "المشروعة والمحقة في العودة والحرية والاستقلال، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة".