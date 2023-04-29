5 قتلى إثر إطلاق نار في تكساس

البوابة - لقي 5 اشخاص مصرعهم، بالرصاص بعد أن أطلق مشتبه به النار عليهم من بندقية آلية، داخل منزل في بلدة كليفلاند في ولاية تكساس الأمريكية.

وأفادت الشرطة، بأن المشبه به كان مخمورا لحظة ارتكابه الجريمة، وأنه كان مسلحا ببندقية من طراز "AR-15".

ورجحت الشرطة أن يكون المشبه به، من أصول لاتينية، مؤكدة أنها تواصل البحث عنه.

وأشارت الشرطة إلى أن الجريمة وقعت في منزل المشتبه به، دون الكشف عن هويته أو عمره وطبيعة العلاقة التي تربطه بالضحايا.

ونوهت الشرطة إلى أن اصغر الضحايا يبلغ من العمر 8 أعوام، مبينة أنه تم الإعلان عن وفاة 4 أشخاص في الموقع، فيما تم اعلان وفاة الخامس بعد نقله إلى المستشفى.

وطالبت السلطات السكان في كليفلاند على "البقاء داخل منازلهم والبقاء بعيدا" عن مسرح الجريمة حتى انتهاء التحقيق.