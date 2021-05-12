5 قتلى إسرائيليين باللد وتل أبيب بقصف المقاومة الفلسطينية

ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى خمسة، بعد مقتل إسرائيليين إثنين في مدينة اللد بفعل ضربات المقاومة الصاروخية، وفقاً لتقرير لقناة الجزيرة.

وفي وقت سابق، قتل إسرائيليان، وإصيب 32 آخرين، مساء الثلاثاء، نتيجة قصف المقاومة الفلسطينية بعشرات الصواريخ تجاه مدينة تل أبيب.

وكان رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن ، الثلاثاء، حالة الطوارئ في مدينة اللدّ.

وقال نتنياهو في بيان نشره مكتبه إنّه أعطى الضوء الأخضر لإعلان حال الطوارئ في اللدّ.

وبحسب مصوّر في وكالة فرانس برس، توجّه نتنياهو بنفسه مساء الثلاثاء إلى المكان من أجل الدعوة إلى الهدوء، في وقتٍ كانت تُفرض فيه إجراءات أمنيّة مشدّدة في المدينة المجاورة لمطار بن غوريون الدولي. (وكالات)