5 قتلى بحريق بدار للمسنين في إسبانيا

توفي 5 أشخاص جراء حريق اندلع بدار للمسنين بفالنسيا شرقي إسبانيا.

وأفادت أجهزة الطوارئ إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب عدد آخر بحريق اندلع في دار للمسنين شرقي إسبانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

واندلع الحريق حوالي منتصف ليل الثلاثاء في منشأة في مونكادا في فالنسيا، ما استدعى نشر 6 سيارات إطفاء، حسب تغريدات رجال الإطفاء على "تويتر".

وقال رجال الإطفاء إن "5 أشخاص لقوا حتفهم" فيما نقل 11 شخصا إلى المستشفى بعد استنشاق الدخان.

واضطر رجال الإطفاء إلى إنقاذ 25 شخصا من الحريق، كما تم إجلاء جميع السكان الـ 70 المتبقين.

ووفقا للصحافة المحلية، تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق قد يكون ناتجا عن ماس كهربائي في وحدة أكسجين.