5 قتلى في إنفجار مروع في مصنع للصواريخ بأنقرة (فيديو)

كشفت إذاعة "خبر تورك" عن وقوع انفجار هائل في مصنع الصواريخ والمتفجرات في منطقة المداج بالعاصمة التركية أنقرة يوم السبت.

وتوجهت فرق الإطفاء والإسعاف توجهت على الفور إلى مكان الحادث للتصدي للوضع المأساوي.

ووفقًا للتقارير الصادرة عن وزارة الدفاع التركية، لقي خمسة أشخاص حتفهم بعد أن علقوا تحت الأنقاض جراء الانفجار المدمر.

وتبذل فرق الإنقاذ جهودًا مكثفة للعثور على المزيد من الضحايا.

ورغم تصاعد ألسنة اللهب بكثافة من المصنع بعد الانفجار، تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.





