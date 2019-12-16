5 قتلى من الأمن العراقي في هجوم لداعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، اليوم الاثنين، عن هجومين قام بهما تنظيم "داعش" شمالي وشرقي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي "أقدمت عناصر من عصابات "داعش" الإرهابية يوم أمس، على التعرض بواسطة إطلاق نار مباشر على نقطة تابعة إلى كتيبة دبابات الفرقة الخامسة في قرية نوفل بقضاء المقدادية في محافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل مقاتلين إثنين وجرح آخر".

وأضافت "كما تعرضت هذه العناصر الإرهابية بإطلاق نار مباشر أيضا لقوة تابعة للفوج الثاني في لواء المشاة العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة الندى بقضاء بلدروز، ما أدى إلى استشهاد 3 مقاتلين وجرح ضابط و3 مقاتلين"