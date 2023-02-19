5 قتلى و 15 إصابة في العدوان الاسرائيلي على دمشق.. و"المرصد السوري": استهداف شخصية كبيرة

أسفر العدوان الذي شنته مقاتلات اسرائيلية فجر اليوم الأحد على العاصمة دمشق، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بحسب مصدر عسكري سوري، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القصف استهدف شخصية قيادية في "كفر سوسة"، ومواقع أخرى.

وذكر المصدر العسكري في بيان، أن الهجوم الإسرائيلي على دمشق، تم من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، عبر رشقات من الصواريخ التي استهدفت عددا من المناطق والمواقع من بينها أحياء مأهولة بالسكان في دمشق ومحيطها.

وأشار البيان، إلى أن العدوان كحصيلة أولية أسفر عن سقوط 5 قتلى بينهم عسكري واصابة 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة.

وأوضح البيان، أن العدوان خلف وراءه أضرارا مادية، وتدمير ممتلكات لمواطنين في عدد من أحياء العاصمة، مؤكدا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الاسرائيلي.

صاروخ موجه بقدرة تدميرية كبيرة

من جهته أفاد التلفزيون السوري، بأن صاروخا اسرائيليا موجها ذو قدرة تدميرية كبيرة، استهدف أحد المباني في دمشق، وتسبب بإنهيار 4 طوابق، ودمار كبير في المبنى، عدا عن حالة الهلع التي انتابت قاطني المنطقة من المدنيين.

ونقل التلفزيون السوري عن طبيب الإسعاف في مستشفى "المواساة"، قوله: "وصل إلينا 7 إصابات وجميع حالاتها سطحية الإصابة ولا تتطلب أي جراحة إسعافية أو ما شابه".

وأضاف الطبيب: "تم تخريج جميع المصابين ما عدا حالتين تخضعان للكشف في العيادة الأذنية." الإسعافية.

سقوط الصواريخ الإسرائيلية على أحد المنازل السكنية في حي كفرسوسة في دمشق وأنباء عن إصابات وضحايا حسب مصادر محلية #BAZNEWS pic.twitter.com/SDhDTfBYhe — وكالة BAZ الاخبارية (@baznewz) February 18, 2023

استهداف شخصية قيادية كبيرة

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان –منظمة غير حكومية-، في منشور له على تطبيق "تويتر": "إن القصف الإسرائيلي الذي طال منطقة كفر سوسة، في العاصمة، كان يستهدف شخصية قيادية".

لامعلومات مؤكدة عن مقتل القيادي المستهدف في القصف الإسرائيلي على منطقة كفرسوسة بدمشق الذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين أيضا — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) February 19, 2023

واضاف المرصد، اليوم الأحد: "القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط قتلى من بين المدنيين، وليس لدينا معلومات مؤكدة عن مصير القيادي المستهدف في القصف".

واشار المرصد، إلى أن عدد القلى جراء القصف بلغ 15 شخصا، كما أصيب آخرون.

وبين المرصد، أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع ما بين حيي السيدة زينب والديابية في ريف دمشق تتواجد ضمنها ميليشيات إيرانية وعناصر من حزب الله اللبناني.