5 مليارات دولار إضافية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

منح مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي قروضا إضافية بقيمة 5 مليارات دولار لصالح أوكرانيا.

وقال وزير المالية التشيكي زبينك ستانجورا، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء: “يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا. نفي بوعودنا ونساعد في ضمان استمرار الدولة الأوكرانية وبنيتها التحتية الرئيسية في العمل رغم الحرب العدوانية الروسية”.

وهذه الدفعة جزء من حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات يورو أعلنتها المفوضية الأوروبية في أيار/ مايو.

وصدق البرلمان الأوروبي على الشريحة البالغ قيمتها 5 مليارات يورو الأسبوع الماضي.

وتم صرف ما مجموعه مليار يورو من المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا في أوائل آب/ أغسطس.