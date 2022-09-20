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5 مليارات دولار إضافية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:30
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

منح مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي قروضا إضافية بقيمة 5 مليارات دولار لصالح أوكرانيا.

وقال وزير المالية التشيكي زبينك ستانجورا، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء: “يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا. نفي بوعودنا ونساعد في ضمان استمرار الدولة الأوكرانية وبنيتها التحتية الرئيسية في العمل رغم الحرب العدوانية الروسية”.

وهذه الدفعة جزء من حزمة مساعدات بقيمة 9 مليارات يورو أعلنتها المفوضية الأوروبية في أيار/ مايو.

وصدق البرلمان الأوروبي على الشريحة البالغ قيمتها 5 مليارات يورو الأسبوع الماضي.

وتم صرف ما مجموعه مليار يورو من المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا في أوائل آب/ أغسطس.

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