50 آلية عسكرية تقتحم "نعلين" غرب رام الله.. وتفجير منزل الشهيد الخواجا

فجرت قوات الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد معتز صلاح الخواجا، في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وتحدثت مصادر طبية عن اصابة 6 شبان برصاص جنود الإحتلال، إثر المواجهات في البلدة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة في وقت متأخر من الليل، حيث استخدمت حوالي 50 آلية عسكرية خلال العملية في المنطقة.

📹 متابعة صفا | قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية بجنين pic.twitter.com/1dinHiI2XJ — وكالة صفا (@SafaPs) May 22, 2023

وحاصرت قوات الإحتلال منزل عائلة الشهيد الخواجا، بالإضافة إلى عدد من المنازل المجاورة، وانتشرت القوات العسكرية في الشوارع، فيما انتشر القناصة على أسطح المنازل.

واقتحم جنود الاحتلال، الذين جلبوا معهم العديد من المعدات، منزل الشهيد الخواجا، وعدد من المنازل المجاورة له وأجبروا الأهالي على مغادرتها، بينهم سيدة مسنة، تمهيدا لهدم المنزل.

📹 متابعة صفا | شاهد | جيش الاحتلال يجبر مسنة على إخلاء منزلها القريب من منزل الشهيد معتز الخواجا في نعلين برام الله pic.twitter.com/1EjlRBBb8Y — وكالة صفا (@SafaPs) May 22, 2023

وشهدت البلدة مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان الفلسطينيين، الذين قاموا بإغلاق الطرقات ورشق الجنود بالحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة، حيث استمرت المواجهات لمدة تقارب الخمس ساعات متواصلة

يشار إلى أن الخواجا استشهد بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في حي ديزنكوف بتل أبيب في شهر شباط/فبراير الماضي. وردًا على ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال والده ونجله، وتم صدور قرار بالهدم بحق المنزل.

