50 الف يورو فاتورة خمور سهرة في يخت إماراتي بكرواتيا

كشفت صحيفة "دوبروفنيك تايمز" الكرواتية عن تفاصيل ليلة سهر قضاها أفراد من العائلة الحاكمة في أبوظبي بملهى ليلي بمدينة دوبروفنيك الساحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاتورة الخمور الفرنسية العتيقة والشمبانيا في الحفلة التي حضرها ضيوف يخت "ياس" الإماراتي الفاخر وصلت قيمتها إلى 50 ألف يورو.

ولفتت إلى أنه في عطلة نهاية الأسبوع في ملهى "ريفيلين" الواقع في المركز التاريخي لمدينة دوبروفنيك، استهلك الضيوف على متن يخت "ياس"، المملوك للشيخ حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي، أفضل زجاجات الخمور المتوفرة في الملهى الليلي الشهير بقيمة 368،120 كوناس.

وتوضح الصحيفة أن اليخت يمكن أن يستوعب 60 ضيفا ويضم طاقما من 56 موظفا. وتبلغ قيمته نحو 180 مليون دولار.

وبينت الصحيفة أن الحفلة كان فيها راقصات تعري على أنغام الموسيقى، وكان فيها زجاجات من أفضل أنواع الخمر كافية لملء بركة السباحة، وانتهت مع طلوع الفجر.

وقال التقرير إن ضيوف اليخت الإماراتي استهلكوا ويسكي من نوع “دوم بيرينيون” و”تشيفاس ريغال”، بالإضافة إلى زجاجات الشمبانيا الفرنسية “رويدر كريستال” و”أرمان دى بريغاناك روز”.