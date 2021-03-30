50 قتيلا في مراسم تكريم رئيس تنزانيا الراحل

قتل اكثر من 50 شخصا في تنزانيا خلال تدافع شعبي اثناء مراسم تكريم الرئيس الراحل، جون ماغوفولي،

وقالت شرطة تنزانيا ان التدافع اوقع عشرات الجرحى ايضا

وأعلنت تنزانيا رسميا وفاة الرئيس جون ماغافولي، عن 61 عاما، بداية مارس الجاري بعد اختفاء تام عن الظهور لمدة أسبوعين

وأعلنت نائبة الرئيس سامية سولو حسن، نبأ وفاة ماجوفولي في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي، وقالت إنه توفي متأثرا بأمراض قلبية في مستشفى في دار السلام.

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وبحسب دستور البلاد ادت سامية حسن اليمين الدستورية كرئيسة جديدة للبلاد، لتكمل فترة الرئاسة الباقية للرئيس الراحل، والتي بدأها العام الماضي لمدة خمس سنوات.

وقال سياسيون معارضون إنه أصيب بفيروس كورونا كوفيد-19، لكن لم يتم تأكيد ذلك. كان ماغافولي أحد أبرز المشككين في وجود فيروس كورونا في أفريقيا، ودعا إلى مواجهة الفيروس بالصلاة والعلاج ببخار الأعشاب المحروقة .