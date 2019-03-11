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50 قتيلا من المدنيين بغارات للتحالف الدولي في "الباغوز" شرق سوريا

50 قتيلا من المدنيين بغارات للتحالف الدولي في "الباغوز" شرق سوريا
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