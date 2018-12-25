500 فلسطيني في سجون الاحتلال منذ مطلع الشهر

سلطات الاحتلال صعّدت من حملاتها اليومية العدوانية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، نحو 14 فلسطينيا، من القدس ومناطق مختلفة في الضفة الغربية، ضمن سياسة القمع والاعتقالات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لترتفع حصيلة المعتقلين إلى 500 شخص منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول وفقا للمختص في شؤون وقضايا الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من أحياء مدينة القدس والضفة الغربية وقامت بتفتيش عدد من منازل الفلسطينيين والعبث في محتوياتها، قبل الشروع بتنفيذ عمليات الاعتقال التي استهدفت مجموعة عرف من بينهم : عمر محمد سعيد أبو غنام (شقيق الشهيد علي أبو غنام)، ومحمد ناجي أبو جمعة، ومحمد علي أبو غنام، ومهند خويص، ويوسف أبو لبن ، ومهند كيالة، وعمر أبو دهيم، وكرم عويسات.

وقال المختص في شؤون وقضايا الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن أعداد المعتقلين الفلسطينيين ارتفع منذ مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول إلى قرابة 500 معتقل، حيث تم اعتقالهم في ظروف إنسانية صعبة ومعقدة.

وأكد فروانة في حديث خاص لفضائية الغد، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال صعّدت من حملاتها اليومية العدوانية، وزادت من استهدافها المباشر للمدنيين من خلال عمليات الاعتقال التي حولتها قوات الاحتلال إلى ممارسة يومية تستهدف من خلالها المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مشيرا إلى ارتفاع عمليات الاعتقال بشكل ملفت خلال مطلع الشهر.

وأضاف فروانة، أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقالات كوسيلة ثابتة للقمع والتنكيل والعقاب الجماعي، وتصعد من حملاتها الاعتقالية كلما اشتدت المقاومة، وهذا جزء من سياستها الثابتة منذ احتلال الأراضي الفلسطينية بهدف السيطرة على الشعب الفلسطيني ووأد ثورته وإحباط مقاومته.

وشدّد على أن قوات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية تمارس القمع والتعذيب والتنكيل مع كافة المعتقلين، ذكورا وإناثا، بغض النظر عن فئاتهم العمرية، ودون مراعاة للظروف الصحية للمعتقلين أو حتى للقوانين الدولية.

وأكد فراونه أن هذه السياسة لن تستطيع وقف مسيرة الشعب الفلسطيني، في مقاومة الاحتلال وانتزاع حقوقه الوطنية، رغم المعاناة والألم التي تتركها سياسة الاعتقال على المجتمع الفلسطيني وخاصة على المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب والحرمان من العلاج وغيرها من الممارسات المنافية لكافة القوانين والشرائع الدولية.