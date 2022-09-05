55 قتيلا في زلزال بقوة 6.6 درجات يهز الصين

ضرب زلزال بقوّة 6.6 درجات منطقة جبلية في جنوب غرب الصين الإثنين، مودياً بحياة 55 شخصا، على الاقل فيما لحقت "أضرار جسيمة ببعض المنازل"، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية والسلطات.

وأفاد التلفزيون الصيني الحكومي بأنّ الزلزال وقع على عمق يقدّر بنحو 10 كيلومترات ومركزه على بعد 39 كيلومتراً من مقاطعة لودينغ.

وأظهر مقطع فيديو بثّته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) الثريات المتدلية من السقف تتأرجح في مكانها، بينما تساقطت أجزاء من المباني الخرسانية على الأرض كما سدّت الصخور الطريق بعد الانهيارات الأرضية.

وشعر الناس بالزلزال على بعد حوالى 200 كيلومتر في العاصمة الإقليمية تشنغدو، حيث يواصل 21 مليون شخص الحجر في منازلهم بسبب تفشي كوفيد -19.

وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال حتى الان 55 قتيلا، بحسب ما أعلنت وسيلة إعلام رسمية.

في هذه الأثناء، قُطعت الاتصالات السلكية واللاسلكية مع بلدة موكسي الصغيرة الواقعة قرب مركز الزلزال والتي يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة، حسبما أشار تلفزيون "سي جي تي إن" العام.

وهرع أكثر من 500 رجل إطفاء وعامل إنقاذ إلى مركز الزلزال، حسبما أفادت وكالة الصين الجديدة (شينخوا).

وأبلغ المركز الصيني لشبكة رصد الزلازل عن حدوث عدّة ارتدادات بعد الزلزال الأول.

في مايو/أيار 2008، تسبّب زلزال بلغت قوته 7.9 درجات في مقتل أو فقدان 87 ألف شخص في سيتشوان، في كارثة شكّلت صدمة وطنية.

وكان من بين الضحايا آلاف الطلّاب الذين قُتلوا في انهيار مدارس متداعية. وفي ذلك الوقت، اعتقلت الشرطة نشطاء حاولوا إحصاء عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في الكارثة.