5824 طفلة في الاردن تزوجن العام الماضي

افادت ارقام رسمية اردنية ان 5824 طفلة دون سن 18 عاماً تزوجن في البلاد العام الماضي على الرغم من القوانين التي تمنع ذلك

ورغم هذا الرقم المفزع فقد سجل التقرير انخفاضا في أعداد زواج القاصرات عام 2022 عن 2021 بواقع 2215 عقدا بحيث بلغت العام الماضي 5824 عقداً مقارنة بعام 2021، حيث بلغت عدد عقود زواج القاصرات 8039 عقداً

وقالت دائرة قاضي القضاة في التقرير السنوي لعام 2022، في الأردن، ان الارقام أظهرت انخفاضا في عقود الزواج العادي والمكرر وذلك مقارنة بعقود عام 2021، والتي بلغت أعداد العقود 63834 عقداً، وبنسبة انخفاض 15.2%.، ويبدو ان الازمة الاقتصادية التي ضربت البلاد والمنطقة ساهمت في هذا الانخفاض بالاضافة الى الآثار السلبية التي تركتها جائحة كورونا

