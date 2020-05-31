6 قتلى بتفجير قرب العاصمة الصومالية

قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، الأحد، عندما انفجرت قنبلة كانت مزروعة على طريق قرب العاصمة الصومالية مقديشو، أثناء مرور حافلة صغيرة، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية

وقال قائد بالشرطة يدعى فرح حسن: "ما نعلمه حتى الآن هو أن الانفجار قتل 6 أشخاص وأصاب آخرين. عدد القتلى مرشح للزيادة".

وبينما لم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لفتت "رويترز" إلى أن مركبات حكومية وأمنية تسلك عادة هذا الطريق.

ويشهد الصومال صراعا منذ عام 1991، عندما أطاح زعماء العشائر بالرئيس محمد سياد بري. ومنذ 2008 تقاتل "حركة الشباب الإسلامية" للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال