6 وفيات بحادث سير في روسيا

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 14 آخرون بجروح في حادث مرور وقع في المنطقة، بمقاطعة ريازان، الواقعة في جنوب شرق موسكو

ووقع الحادث صباح اليوم، على طريق السيارات "موسكو – استراخان" بالقرب من قرية فوسليبوفو بمنطقة سكوبينسكي.

وفي التفاصيل، أضافت الشرطة: "اصطدمت حافلة لنقل الركاب بجسر للسكك الحديدية، عندما كانت في طريقها من موسكو باتجاه استراخان".

وأشارت الشرطة المحلية في بيانها، إلى أن الحافلة كانت تقل 49 راكبا عند وقوع الحادث. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.

ويجري التحقيق حاليا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.