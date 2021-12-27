60 سفينة سياحية تحت الرقابة الأمريكية بسبب كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، إن أكثر من 60 سفينة سياحية وضعت تحت المراقبة بعد "تجاوز الإصابات بكوفيد-19 التي أبلغت عنها العتبة التي تستوجب تدخلها".

وفرضت السلطات الأمريكية مراقبة على عشرات السفن السياحية التي سجلت إصابات بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الإبحار في مياهها وسط رفض العديد من موانئ الكاريبي السماح لها بالرسو.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن العديد من هذه السفن لم تتمكن من الرسو في وجهاتها المقررة بسبب رفض السلطات إعطاء أذونات لها، مثل سفينة "كرنفال فريدوم" التي لم تتمكن من الرسو في جزيرة بونير الكاريبية.

وأكدت الشركة المشغلة لـ"كرنفال فريدوم" في بيان لوكالة "فرانس برس" أنه "تم عزل عدد صغير من الأشخاص على متن السفينة بسبب اختبارات كوفيد-19 إيجابية".

وأضافت: "الانتشار السريع لمتحور أوميكرون قد يغير نظرة السلطات ذات الموارد الطبية المحدودة الى العدد القليل من الإصابات، على الرغم من تعاملنا مع هذه الإصابات وفق إجراءاتنا القوية".