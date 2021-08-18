600 جندي ألماني يتوجهون إلى أفغانستان

تتهيأ ألمانيا لإرسال قوات إلى أفغانستان للمساعدة في عمليات إجلاء رعاياها، وموظفي السفارة السابقين من الأفغان.

وسيصل خلال الفترة المقبلة 600 جندي ألماني إلى العاصمة كابل، لإتمام عمليات الإجلاء، وذلك بعد موافقة مجلس وزراء المستشارة أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء على المهمة التي بدأت يوم الاثنين الماضي.

وسيتعين على البرلمان الألماني "البوندستاغ" التصويت على المهمة العسكرية أيضا التي قد تبدأ الأسبوع المقبل.

ويجب موافقة البرلمان على كل انتشار خارجي مسلح للجيش الألماني، كما يجب أن يحدث هذا قبل بدء الانتشار في الظروف العادية، لكن في هذه الحالة، وبسبب الخطر الوشيك الذي يتعرض له المواطنون الألمان في أفغانستان، سمح لمجلس الوزراء والبرلمان أيضا بالموافقة على المهمة في وقت لاحق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).