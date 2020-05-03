679 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد تسجيل 679 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 13875.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 12 حالة، مشيرة إلى تسجيل 130 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 1664 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 2707 أشخاص خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 104435.

