7 دول عربية ترفع قيود كورونا

أعلنت 6 دول عربية، عن رفع القيود المفروضة بسبب انتشار فايروس كورونا بشكل تدريجي وذلك بالتزامن مع الاعلان الدولي بانتشار متحور اوميكرون الذي يصيب باعراض خفيفه .

الاردن: رفع تدريجي للقيود

وفي العاصمة الاردنية اعلن رئيس الحكومة بشر الخصاونة عن رفع القيود المفروضة في البلاد تدريجيا واعلن عن أن الحكومة بصدد الإعلان المتدرِّج خلال أسابيع عن إنهاء الإجراءات المتعلِّقة بوباء كورونا، بما ينعكس إيجاباً على معظم القطاعات وفق خبر مقتضب بثته قناة المملكة الرسمية

وقالت الحكومة الاردنية انه سيكون هناك تدرج في انهاء تلك الاجراءات، واعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن الحكومة تراقب الوضع الوبائي بشكل مستمر للتعامل مع الإجراءات المتخذة في مواجهة وباء كورونا.

الكويت

أعلن مجلس الوزراء الكويتي ، "رفع أغلب القيود المفروضة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا، حيث قرر السماح لغير المحصنين بالسفر، وعودة وسائل النقل العام إلى التشغيل بكامل الطاقة الاستيعابية" وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن".

وأضافت أن المجلس قرر كذلك "السماح بدخول الجميع محصنين وغير محصنين إلى المجمعات التجارية، والسماح بعقد المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة، وكذلك إعادة رص الصفوف في المساجد، وحضور الطلبة ممن تقل أعمارهم عن 16 عامًا من دون فحص pcr الأسبوعي وعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 13 مارس/ آذار القادم".

في سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في الإمارات "إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات بمختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول الثلاثاء".

وفي قطر قررت السلطات "عودة اليوم المدرسي إلى التوقيت الاعتيادي الذي كان مطبقاً قبل جائحة كورونا بجميع المراحل التعليمية اعتبار من 20 فبراير الجاري".

البحرين تنتقل الى المستوى الاخضر

وفي البحرين، أفادت وزارة الصحة، عبر موقعها الإلكتروني بأن بلادها "تنتقل الثلاثاء إلى المستوى الأخضر بمواجهة كورونا".

ويعني هذا المستوى "بفتح أنشطة وقطاعات للجميع مطعمين وغير مطعمين أبرز وحضور الجماهير للفعاليات الرياضية ودور السينما، وإتاحة الحضور بمؤسسات التعليم والصالات الرياضية".

تونس ترفع الحظر

وفي تونس، أعلنت الحكومة وفق بيانات رسمية "رفع حظر تجوال جزئي مفروض منذ 12 يناير الماضي، واستئناف صلاة الجمعة بعد تعليقها منذ 14 من الشهر الماضي".

وقررت تونس "إعفاء القادمين إليها الذين تلقوا التطعيم وتجاوزت أعمارهم 18 عاما، من إجراء التحاليل المخبرية بدءا من الثلاثاء، بشرط وجود شهادة تثبت استكمال التلقيح أو جواز التلقيح".

تخفيف في عمان

كما أعلنت لجنة مكافحة كورونا في سلطنة عمان (رسمية) "تخفيف قيود كورونا الأربعاء، والسماح بإقامة صلاة الجمعة بسعة استيعابية 50 بالمئة بعد قرار عدم إقامتها في 21 يناير الماضي".

كما قررت السلطنة، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، "إنهاء العمل بقرار تقليص عدد الموظفين (..) والسماح بتشغيل أنشطة القاعات والمؤتمرات والمعارض الدولية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، بشروط منها تلقي لقاح كورونا".