7 قتلى بحوادث إطلاق نار في ستوكهولم خلال 24 ساعة (فيديو)

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، حادث إطلاق نار جديد، أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدد آخر بجروح.

وأفادت الشرطة السويدية بوقوع الحادث أمس السبت، بالقرب من ضاحية فارستا في جنوب المدينة.

وأشارت إلى أنه تم احتجاز شخصين لاحقًا للاشتباه بضلوعهما في الحادث، وفقًا لتقرير صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

وبهذا الحادث المأساوي يرتفع عدد القتلى والمصابين في حوادث إطلاق النار في منطقة ستوكهولم إلى 7 أشخاص في غضون 24 ساعة فقط.

وحسب الإحصاءات التي جمعتها الشرطة السويدية، فإن عدد القتلى جراء حوادث إطلاق النار في البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 18 شخصًا، بينما أصيب 41 آخرين في 144 حادثًا مختلفًا في جميع أنحاء البلاد.

كما سجلت منطقة ستوكهولم 10 حالات وفاة خلال نفس الفترة.

#Breaking: Just in - Reports of at least one person dead and three others injured in mass shooting with a kalashnikov rifle in the #Farsta area of #Stockholm, #Sweden, two suspects have been arrested on a nearby highway. pic.twitter.com/xEY19xH7CO — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 10, 2023

ووفقًا لتقارير الشرطة السويدية، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا حوادث إطلاق النار في السويد إلى 62 شخصًا، خلال العام الماضي، مما يجعل عام 2022 الأسوأ على الإطلاق منذ عام 2016.

يشار إلى أن الغالبية العظمى من حوادث إطلاق النار ترتبط بالعصابات.

