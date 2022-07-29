7 قتلى حصيلة فيضانات الإمارات

لقي سبعة أشخاص مصرعهم جراء فيضانات عارمة شهدتها مناطق شرقي الإمارات، وفق حصيلة اعلنتها السلطات الجمعة.

وكانت امارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة شهدت الاربعاء، تساقط أمطار غزيرة تسببت في فيضانات نتجت عنها أضرار مادية أيضا.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان اوردته نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وام" ان الفيضانات تسببت في وفاة "7 أشخاص من جنسيات آسيوية"، معربة "عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي المتوفين".

وأشار البيان إلى "التطورات والتحديثات المتعلقة بعمليات الإنقاذ والمساعدة في المناطق المتضررة من الأحوال الجوية غير الاعتيادية، التي مرت بها عدد من مناطق الدولة لا سيما في الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة".

وأفاد بأن "العمل والجهود متواصلة للتعافي من آثار وتداعيات الأمطار والرياح وتقلبات الطقس الأخيرة، ما نتج عن عودة 80 بالمئة من المتضررين إلى بيوتهم من مراكز الإيواء التي قدمتها حكومة الإمارات الاتحادية".

كما لفت البيان إلى "استمرار الجهود والعمل على سحب المياه لإعادة المناطق إلى حالتها الطبيعية، مع بذل جهود خاصة لتأمين عودة المتضررين إلى منازلهم بعد تأمينها".

واستطرد: "بذلت الجهات المختصة من الشرطة المجتمعية جهودا حثيثة في تقديم الدعم النفسي للمتضررين".

ولم يذكر البيان تفاصيل عن جنسيات الأشخاص السبعة الذين لقوا مصرعهم.