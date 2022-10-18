7 قتلى في تحطم مروحية حجاج هندوس في الهملايا

ذكرت وسائل اعلام محلية ان سبعة أشخاص لقوا مصرعهم الثلاثاء، اثر تجطم طائرة مروحية كانت تقل حجاجا من معبد هندوسي في الجانب الهندي من جبال الهملايا.

وقال مسؤولون محليون لموقع قناة (أن دي تي في) ان المروحية التي كانت تنقل حجاجا من كيدارناث تحطمت بعيد إقلاعها وسط طقس ضبابي، ما نجم عنه مقتل جميع من كانوا على متنها وهم ستة رجال دين اضافة الى الطيار.

وأكد وزير الطيران المدني الهندي جيوتيراديتيا سينديا، تحطم المروحية التي تديرها شركة خاصة، موضحا انه يجري العمل على حصر الخسائر، ودون الخوض في التفاصيل.

ويقع معبد كيدرناث المكرس للإله الهندوسي "شيفا" على ارتفعا اكثر من 1300 متر، ويقع في منطقة رودراببراياغ بولاية أوتارانتشال..

ويسمح بزيارته فقط اعتبارا من شهر نيسان/ابريل وحتى تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.