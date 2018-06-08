7 قتلى في تفجير عبوتين ناسفتين بكركوك

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قال مصدر أمني عراقي، إن 7 أشخاص قتلوا وأصيب مثلهم، مساء الجمعة، في تفجيرين متعاقبين بعبوتين ناسفتين في مدينة كركوك شمالي البلاد.

وأوضح النقيب حامد العبيدي، في شرطة كركوك، أن “التفجير الأول وقع قرب مسجد الأبرار، في شارع القدس، بينما وقع الثاني قرب متجر لبيع المثلجات في سوق وسط المدينة”.

وأضاف العبيدي، أن “التفجيرين أسفرا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة مثلهم بجروح”.

ورجح الضابط العراقي، وقوف خلايا تابعة لتنظيم “الدولة” الإرهابي، وراء الهجومين في المدينة التي يقطنها خليط قومي من الأكراد والتركمان والعرب.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجومين حتى الساعة 23:36 بتوقيت غرينتش.

وتعرضت أهداف مدنية وأمنية في محافظة كركوك، لهجمات متكررة، خلال الأشهر القليلة الماضية، وحملت السلطات العراقية “الدولة” المسؤولية عنها.

وبدعم من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت بغداد، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم، منذ 2014، وهي ثلث مساحة العراق.

وما يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة في أرجاء البلاد، وعاد إلى شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.