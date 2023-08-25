7 قتلى من هيئة تحرير الشام بقصف للقوات الحكومية في شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة، بمقتل سبعة عناصر من هيئة تحرير الشام في قصف للقوات الحكومية على ريف حلب الغربي في شمال البلاد.

وقال المرصد ان القصف جرى على مرحلتين، وجاء فيما تصاعدت في الاسابيع الاخيرة وتيرة استهداف القوات الحكومية والطيران الروسي الحليف لهيئة تحرير الشام (جبهة النصر سابقا).

ورجح ارتفاع حصيلة القتلى جراء وجود حالات خطرة بين المصابين جراء الهجوم الذي بدأ باستهداف سيارة تابعة للهيئة بقذيفة، تبعتها قذيفة ثانية لدى وصول سيارة ثانية لاخلاء الضحايا.

وتخضع نحو نصف مساحة ادلب شمال غربي سوريا والبالغ عدد سكانها قرابة ثلاثة ملايين الى سيطرة هيئة تحرير الشام، اضافة الى مناطق مجاورة في كل من محافظات اللاذقية وحماة وحلب.

واشار المرصد الى ان الطيران الروسي والجيش السوري قاما في الاسابيع الماضية بتكثيف قصفهما للهيئة والفصائل الموالية لها ردا على هجمات بمسيرات شنتها الاخيرة على مناطق سيطرة القوات الحكومية.

والاربعاء، قالت القوات الحكومية انها شنت بالتعاون مع الجيش الروسي قصفا مدفعيا على منصات اطلاق مسيرات وصواريخ تابعة لهيئة تحرير الشام وحلفائها.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فقد ادى قصف شنته القوات الحكومية الثلاثاء على مقر تابع للهيئة على اطراف ادلب الى مصرع 13 من عناصرها، فيما قتل ثلاثة عناصر اخرين ومدنيان في قصف من جانب القوات الروسية على منطقة في المحافظة.

وبعد هجوم واسع للقوات الحكومية في 2020 تم التوصل الى وقف لاطلاق النار أعلنته روسيا وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة في المنطقة.

وتسببت الحرب التي اندلعت في سوريا قبل 12 عاما في مقتل اكثر من نصف مليون شخص وتشريد ملايين اخرين داخل وخارج البلاد التي تعرضت بنيتها التحتية لدمار هائل.