7 وفيات بحريق داخل مستشفى لعلاج مرضى كورونا في مصر

قالت وسائل إعلام مصرية، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب خمسة آخرون بالاختناق؛ جرّاء حريق نشب في مستشفى لعلاج مرضى فيروس "كورونا" شمالي البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء المصرية "أ ش أ"، أن الحريق نشب في قسم العناية المركزة بمستشفى الأمل لعزل مرضى كورونا في مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

وأوضحت الوكالة أن الأجهزة المختصة فتحت تحقيقا بالحادثة؛ للوقوف على سبب الحريق.

وذكرت مواقع مصرية أن الحريق نشب في سريرين للعناية الفائقة بالقسم الخاص بعزل مصابي كورونا، قرب منطقة الماس الكهربائي، ما أدى لاشتعال النيران وزيادة عدد الوفيات نتيجة لكثافة الدخان.

ويأتي الحريق بالتزامن مع وصول موجة ثانية من فيروس "كورونا" إلى مصر، التي باتت تسجل أرقاما مرتفعة مقارنة بالأسابيع الماضية.

ووفق إحصاءات رسمية، سجلت مصر إجمالا 130 ألفا و 126 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و309 وفيات، و108 آلاف و985 حالة تعاف.

ويعاني القطاع الطبي في مصر من عدم توفر الإمكانيات اللازمة لمواجهة الفيروس، وأدى الوفاء إلى وفاة 251 طبيبا بحسب آخر إحصائية.

والطبيب رقم 251 الذي أعلنت نقابة الأطباء عن وفاته بكورونا، هو الدكتور فاروق محمد الجديلي استشاري النساء والتوليد في محافظة البحيرة.

ويشتكي أطباء بكثرة من أن الضغط على المستشفيات يحرم المرضى من تلقي العلاج بالطريقة الصحيحة، كما يشكل خطرا على الكوادر الطبية.