7 وفيات بكورونا في السعودية وانخفاض معدل الاصابات اليومي بمصر

أعلنت وزارة الصحة السعودية الاحد، تسجيل 7 وفيات و1912 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1313 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 39 ألفا و48، منها 246 وفاة، فيما تعافى 11 ألفا و457.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة البحرينية، 82 إصابة بالفيروس، و10 حالات شفاء.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن الإصابات بلغت 4 آلاف و856، بينهم 2065 حالة شفاء، و8 وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية الأحد، تسجيل 8 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 502، والإصابات إلى 5723.

وقال المسؤول في لجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار، إن 132 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم البلاد إلى 2678.

وتشير الأرقام المسجلة إلى وجود استقرار في عدد الوفيات والإصابات الجديدة، حيث سجلت على مدى الأيام الماضية أرقام مقاربة لحصيلة اليوم.

وكانت السلطات الصحية أعلنت السبت، عن تسجيل 6 وفيات و189 إصابة جديدة بالعدوى.

وفي مصر، سجلت وزارة الصحة انخفاضا 436 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن بلغت هذه الحصيلة 488 السبت.

وأفاد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسمها، خالد مجاهد، بتسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 9400.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية ارتفاعات عدة بمعدل الإصابات على أساس يومي، إلا أن حصيلة اليوم تشير إلى انخفاض ملموس لهذا العدد، حيث بلغ في الإحصائية المنشورة يوم الجمعة 495 حالة، ويوم السبت 488.

وذكر مجاهد أن حصيلة الوفيات ارتفعت بواقع 11 حالة، بعد أن بلغ المعدل اليومي الجمعة 21، وفي السبت 11 شخصا، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الفيروس في مصر إلى 525.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة عن خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

وأشار إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2556.

وفي الاردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن اليوم الأحد، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 540 حالة.

كما أعلن عن تسجيل حالتي شفاء ليصبح اجمالي عدد المتواجدين في المستشفيات 93 حالة.

