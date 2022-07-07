77 وفاة حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان

قالت وزيرة تغير المناخ الباكستانية، شيري ريخمان، أن 77 شخصا على الأقل لقو حتفهم منذ منتصف يونيو الماضي جراء هطول الأمطار الغزيرة والفيضات التي سببتها في مختلف أنحاء البلاد.

ونقلت صحيفة "دوون" عن تصريح للوزيرة، اليوم الخميس، قولها: "يوجد بين القتلى العديد من الأطفال والنساء. ونشأ الوضع الكارثي في ولاية بلوجستان في جنوب غرب البلاد، حيث أسفرت الأمطار والفيضانات عن مقتل 39 شخصا وإصابة 50 آخرين".

وأضافت أن نسبة هطول الأمطار في باكستان تجاوزت المستوى المتوسط منذ 14 يونيو الماضي بمقدار 87%، مضيفة أن هذا المؤشر تجاوز في ولايتي بلوجستان وسيند 274% و261% على التوالي. وبسبب الأمطار المستمرة والفيضانات أعلنت سلطات ولاية بلوجستان حالة الطوارئ في عاصمة المنطقة مدينة كويته التي لا تزال المياه تغمر معظم أحيائها.

وعبر الرئيس الباكستاني، عارف علوي، أمس الأربعاء، عن تعازيه لأسرى ضحايا الكارثة في كويته وأمر بتقديم مساعدات مالية للمتضررين بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.