8 الاف طفل في قم نتيجة زواج المتعة

كشف مسؤول ايراني بارز في محافظة قم الايرانية مركز العلوم الدينية الشيعية ومقر المعاهد والجامعات الرئيسية ، ان الاف الاطفال ولدو جراء زواج المتعة الذي يبيحه الشيعة غير حاصلين على اوراق رسمية

ونقل تقرير صحفي منشور على موقع اليوتيوب عن نائب حاكم محافظة قم الايرانية بيجين سليمان بور ان هناك 8 الاف طفل ولدو نتيجة ما يطلق عليه بـ الزواج الابيض الذي يقر بشرعيته النظام الإيراني وغالبيتهم لرجال اجانب جاؤوا الى ايران لهذا الغرض وتزوجو للتمتع بالايرانيات

وقال ان 34 الف اجنبي يتواجدون في قم مركز الحوزة الدينية بهدف الدراسة

ويتحدث التقرير عن اسباب الزواج ويقول مشاركون فيه انه نتيجة الاوضاع السيئة التي يعيشها الايرانيون اقتصاديا بالاضافة الى التفكك الاسري، ومع ذلك فان الاسر تضع شروطا تعجيزية امام الشبان المتقدمين لبناتهم، بالتالي يتم اللجوء الى زواج المتعة لاشباع رغباتهم الجنسية

ويقول احد الشبان انك بحاجة الى 3000 تومان لشراء بيضتين اليوم ، وبالنسبة لزواج المتعة فانه افضل كونة لا يحتاج الى مصاريف عالية، فيما تصف فتاة الامر بالرائع الذي يعكس الحياة المشتركة

قم التي تعد مركزا دينيا يفخر بتخرجه منها كبار علماء الشيعة والقادة السياسيين اكتشف فيها العام الماضي اكثر من 7500 كلو غرام من المخدرات واعتقل اثر ذلك 6200 شخص