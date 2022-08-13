8 تونسيات يتسابقن الى الفضاء على متن صاروخ روسي

اختارت شركة تونسية مختصة بعلم البرمجيات 8 فتيات تونسيات سيتم اختيار واحدة منهن لتكون أول رائدة فضاء محلية تشارك في مهمة بمحطة الفضاء الدولية عام 2024.

وضمت قائمة المرشحات 8 قائدات طائرات مقاتلة متخرجات من مدرسة الطيران ببرج العامري (أكاديمية عسكرية تونسية)، وهن:

هالة عواسة

إبتهال يوسف

وفاء البلدي

يمنى الدلالي

ألفة الأجنف

ورحمة الطرابلسي

هند السفاري

مليكة المبروك. وفي احتفالية نظمها مجمع "تلنات" (شركة تونسية مختصة بالبرمجيات) الذي صنع أول قمر صناعي تونسي (تحدي 1/ مخصص لإنترنت الأشياء)، بالتزامن مع احتفال البلاد بعيد المرأة الوطني الموافق 13 أغسطس/ آب من كل عام تم جمع الرائدات التونسيات ، وفي 22 مارس/ آذار 2021، أعلنت تونس إطلاق أول قمر اصطناعي محلي الصنع باسم "تحدي 1"، على متن صاروخ روسي.

ونقلت وكالة انباء الاناضول عن مدير مجمع "تلنات" محمد الفريخة إن "المرشحات سيخضعن بالمرحلة القادمة إلى اختبارات بدنية وطبية معمقة في تونس وخارجها ليتم في النهاية اختيار مرشحتين منهن تتحولان (تسافران) إلى روسيا".

وأضاف الفريخة: "ستخضع المرشحتان في روسيا لتدريبات في مجال ريادة الفضاء لسنة كاملة، ومن ثم تنطلق إحداهن نحو محطة الفضاء الدولية في بداية العام 2024، في مهمة بمجال الفيزياء والطب تستمر على مدار 10 أيام"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 13 أغسطس/آب 2021، وقع مجمع "تلنات" التونسي، اتفاقًا مع وكالة الفضاء الروسية، لاختيار وتدريب رائدة فضاء تونسية وإرسالها إلى محطة الفضاء الدولية (آي إس إس) في عام 2024.