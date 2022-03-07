8 رجال و4 نساء يتنافسون على رئاسة فرنسا

أعلن المجلس الدستوري الفرنسي، ان 12 شخصا تمكنو من استيفاء شروط الترشخ والمنافسة على منصب الرئاسة الفرنسية بعد حصولهم على الـ 500 توقيع المفروضة للمشاركة في السباق الرئاسي.

الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022 هي انتخابات عامة لاختيار الرئيس الجديد والثاني عشر للجمهورية الفرنسية الخامسة. ستقام الجولة الأولى من الانتخابات في 23 من نيسان/ أبريل 2022، وستقام جولة أخرى في 7 أيار/ مايو 2022.

ووفق المجلس الدستوري الفرنسي فانه يترتب على المترشح الحصول على 500 توقيع تخول لهم المشاركة في الاستحقاق، ونجح 12 مترشحا ومترشحة " 8 رجال و4 نساء" من تخطي تلك العقبة

من يزكي المترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية؟



تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين المنتخبين الذين يحق لهم تقديم تواقيعهم دعما للمرشحين الرئاسيين هم رؤساء البلديات، ورؤساء الدوائر البلدية في المدن، ونواب رؤساء البلديات المفوضين، وأيضا أعضاء مجلس الشيوخ ونواب الجمعية الوطنية والمستشارون الجهويون والإقليميون، وكذلك النواب الفرنسيون في البرلمان الأوروبي.

ولا تقتصر القائمة على هؤلاء الأشخاص فقط، فالقانون الفرنسي ينص أيضا على أنه يمكن طلب دعم محافظي المدن الكبرى وعمد القرى، ومستشاري العاصمة باريس، ورئيسي المجلسين التنفيذيين لكورسيكا والمارتينيك، ورئيسي بولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة، ومستشاري تجمع فرنسيي الخارج وكذلك رؤساء المجالس القنصلية.

المترشحون لمنصب رئاسة فرنسا

وقد تمكن جميع المرشحين البارزين من جمع التوقيعات المفروضة وهم:

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،

مرشحة اليمين الجمهوري فاليري بيكريس،

مرشحة الحزب الاشتراكي آن هيدالغو،

مرشح "فرنسا الأبية" جان لوك ميلنشون،

مرشحة "التجمع الوطني" مارين لوبان،

مرشح حزب "استعادة فرنسا" إيريك زمور،

ومرشح حزب الخضر يانيك جادو.

إضافة لهؤلاء، سيخوض الانتخابات كل من نيكولا دوبون-إينيان، وجان لاسال، وفبيان روسيل، وناتالي أرتو وفيليب بوتو.

تنافس متوازن عبر الاعلام

واعتبارا من تلك اللحظة، سيتوجب على وسائل الإعلام أن تحترم تخصيص الأوقات لكل مرشح بشكل عادل، مع مراعاة حجم تمثيل المرشحين ومساهمتهم في النقاش العام.

أما الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية ستنطلق في 28 مارس، حيث يطبق مبدأ المساواة في الأوقات المخصصة للمرشحين على وسائل الإعلام بشكل صارم. وسيحصل هؤلاء المرشحون على دعم مالي لحملاتهم الانتخابية بقيمة 200 ألف يورو.

وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية فإن عدد من يحق لهم دعم المرشحين يصل إلى 46,157 مسؤول مُنتَخَب. ولكن مع الأخذ في الاعتبار جمع بعض هؤلاء المسؤولين لعدد من الولايات الوظيفية في وقت واحد، فإن هذا الرقم يقتصر في الواقع على 42,433 مسؤولا.