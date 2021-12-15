800 ألف وفاة بكوفيد-19 بالولايات المتحدة

تصدرت الولايات المتّحدة قائمة الدول الأكثر تضرّراً من كوفيد-19 على صعيد الوفيات، فقد حصدت الجائحة أرواح 800 ألف، وفقاً لإحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز.

وسجّلت الولايات المتّحدة هذه الحصيلة الضخمة من الوفيات على الرّغم من أنّها نجحت في تنظيم حملات تلقيح فعّالة ضدّ الفيروس تعدّ من الأفضل في العالم.

وتسجّل الولايات المتّحدة حالياً ما معدّله 1150 حالة وفاة يومياً ناجمة عن كوفيد، وفقاً للأرقام الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".

والغالبية العظمى ممن يحصد الفيروس أرواحهم في الولايات المتّحدة حالياً هم أشخاص غير محصّنين.

وحتى اليوم تلقّى حوالي 72% من سكّان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقلّ من أحد اللقاحات المضادّة لكوفيد-19، وهي نسبة تقلّ عن تلك المسجّلة في دول عديدة أخرى.

ومساء الثلاثاء وقف قادة الكونغرس دقيقة صمت إحياءً لذكرى ضحايا الجائحة.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر في بيان "سنتذكّر أنّ 800 ألف محبوب لم ينجوا: أب أو جد، أم أو جدّة، صديق، وجه مألوف في الحيّ".

وأضاف "جميعنا نعرف شخصاً خطفه هذا المرض".

والولايات المتحدة هي وفق الأرقام الرسمية الدولة الأكثر تضرّراً من الجائحة على صعيد الوفيات، متقدّمة في ذلك على البرازيل والهند والمكسيك وروسيا.

وحصدت الجائحة حتى اليوم أرواح 5.3 مليون شخص على الأقلّ في سائر أنحاء العالم منذ بدأت في نهاية 2019، وفقاً لإحصاء أعدّته وكالة فرانس برس الثلاثاء استناداً إلى مصادر رسمية.

لكنّ منظمة الصحة العالمية ترجّح أن يكون عدد الوفيات الفعلي أعلى من ذلك بمرّتين إلى ثلاث مرّات.