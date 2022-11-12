800 مصاب بكورونا على متن سفينة ترسو في "سيدني"

أفادت وسائل إعلام، برصد مئات المصابين بفيروس كورونا، على متن سفينة سياحية ترسو في ميناء سيدني الأسترالي، تحمل على متنها آلاف الركاب.

وكشفت معلومات أعلنتها شركة "Carnival Australia"، أن عدد المصابين بكورونا على متن السفينة "Majestic Princess" يقدر ب 800 راكب، من بين 3 آلاف راكب وألف من أفراد الطاقم.

وأشارت الشركة إلى أن الركاب المصابين، تم عزلهم في كبائنهم، مبينة أن الإزدياد الحاد في انتشار "كورونا" بين الركاب بدأ في منتصف الرحلة، التي استغرقت 12 يوما.

وأصدرت دائرة الصحة لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، تحذيرا من تفشي الفيروس على متن السفينة"Majestic Princess" ، بحسب هيئة "ABC" للإذاعة

يشار إلى أن السلطات في أستراليا، كانت قد فرضت في مارس عام 2020، حظرا على دخول السفن السياحية إلى البلاد، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد حادثة السفينة "Ruby Princess"، التي أخفى طاقمها انتشار الفيروس بين ركابها، الذين نزلوا من السفينة وعادوا إلى منازلهم، مما تسبب بإصابة أكثر من 600 شخص بكورونا، توفي منهم 28 مصابا.

وعلى إثر حادثة السفينة "Ruby Princess"، أجرت السلطات في أستراليا ونيوزيلندا، تحقيقا حول ملابسات ما حدث، نجم عنه إدانة موظفي وزارة الصحة في ولاية نيو ساوث ويلز.

واستؤنف نشاط السفن السياحية في أستراليا، في نهاية مايو الماضي، عقب إلغاء حظر دخول ورسو السفن السياحية في 18 أبريل الماضي، حيث بدأت رحلة أول سفينة سياحية في 1 يونيو الماضي.