84 محاولة انتحار في طهران خلال يوم واحد

”حدوث حالات انتحار عديدة في البلاد، من الأطفال وكبار السن في فترة تفشي جائحة فيروس كورونا، تؤكد تدهور الصحة النفسية للمجتمع“.

توفي 13 شخصًا ضمن 84 محاولة انتحار سجلت خلال يوم واحد في العاصمة الإيرانية طهران، على ما أفاد تقرير محلي السبت.

وقالت وكالة أنباء ”ركنا“ الإيرانية، إن ”حالات الانتحار الـ84 سجلت في طهران منذ الخميس وحتى مساء أمس الجمعة، وأسفرت عن 13 وفاة“.

وأضافت الوكالة أن ”8 محاولات انتحار استخدم فيها حبل، و11 تمت عن طريق تناول الأدوية، و15 أخرى جراء التسمم بوسائل مختلفة“.

ولم يعرف أسلوب محاولات الانتحار للحالات المتبقية، وفق ”ركنا“ التي أشارت إلى أن ”12 من محاولي الانتحار قضوا بعد نقلهم إلى المستشفى بينما توفي واحد في مكان الحادثة“.

وأشارت إلى أن ”حدوث حالات انتحار عديدة في البلاد، من الأطفال وكبار السن في فترة تفشي جائحة فيروس كورونا، تؤكد تدهور الصحة النفسية للمجتمع“.