86 وفاة بكورونا في الأردن و16 بالسعودية

أعلنت وزارة الصحة الاردنية السبت عن تسجيل 86 حالة وفاة بفيروس كورونا و4750 حالة إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في المملكة إلى (1,704) حالات، وعدد حالات الإصابة إلى (141,305) حالة.

من جهة اخرى، أعلنت وزراة الصحة السعودية سجيل 16 وفاة و349 إصابة بالفيروس، إضافةً إلى 379 حالة تعاف.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 352.950، منهم 5.641 متوفيا، و339.947 متعافيا.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، وفاتين و691 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 558 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 136.341، بينها 835 وفاة، و126.902 حالة شفاء.